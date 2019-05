El comunicat de SEP i Sipaag ha enfadat Gabriel Ubach, que precisa que l’USdA mai no ha parlat en nom de ningú

El trencament sindical es fa més profund. El comunicat conjunt enviat dijous pel Sindicat d’ensenyament públic (SEP) i el de l’administració general (Sipaag) per deixar clar que la plataforma sindical no els representa i que, per tant, no parla en nom d’ells, va provocar l’enuig del secretari general de l’USdA i portaveu de la plataforma, Gabriel Ubach. “No hem anat enlloc a representar ningú, l’USdA no té per què representar els altres”, va deixar clar Ubach. Una reunió que van mantenir el mateix Ubach i Joan Torra amb el president de Liberals i ja nou ministre de Presidència i Economia,