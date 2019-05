L’eina, desenvolupada per Andorra Telecom, també va alertar de quatre trastorns alimentaris

L’aplicació B-resol, que forma part del pla de prevenció de situacions d’assetjament escolar del ministeri d’Educació i Ense­nyament Superior, ha permès detectar un total de quatre casos d’assetjament escolar durant aquest curs. L’aplicació s’utilitza en cinc centres del país: l’escola andorrana de segona ensenyança d’Encamp, el col·legi espanyol María Moliner, el col·legi Sant Ermengol, el col·legi Anna Maria Janer i el col·legi Sagrada Família.

B-resol serveix per traslladar informació sobre possibles conflictes als docents, però aquests no hi poden accedir sense la col·laboració dels alumnes. “La problemàtica de l’assetjament escolar rau en el fet que la persecució física i/o psicològica que