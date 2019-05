Fridays For Future vol que Govern declari l'estat d'emergència climàtica

Una vintena d'estudiants han tirat endavant la manifestació, tot i l'aiguat, per tornar a reclamar noves polítiques mediambientals als polítics andorrans

El grup de joves Fridays For Future ha convocat una nova concentració aquest matí a la plaça del Consell General on han demanat que Govern declari l'estat d'emergència climàtica. Mateu Bracque, un dels fundadors del moviment a Andorra, ha declarat que el que volen és que "el Govern actual declari l'estat d'emergència climàtica perquè sigui el pas desencadenant de tot, i després hi hagi polítiques encarades cap a aquest canvi. És important que continuem actuant, perquè l'escalfament global per la pluja no s'atura i nosaltres tampoc ens podem aturar". El fundador ha explicat que la seva intenció és parlar amb el ministeri d'educació, a banda del de medi ambient, perquè consideren que l'ensenyament és clau per tal de poder actuar en el futur.

Tot i l'aiguat, una vintena d'estudiants han tirat endavant la manifestació per tornar a reclamar noves polítiques mediambientals als polítics andorrans. Aquesta ha estat la tercera acció del grup que van iniciar onze estudiants del Lycée Comte de Foix, després de la concentració del passat 22 de març al mateix emplaçament i la recollida de deixalles a la Comella el 13 d’abril.

