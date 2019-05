Espot aposta pel diàleg per fer els reglaments de la policia

El cap de Govern ha destacat la necessitat d'adaptar-se a les noves realitats per mantenir la seguretat en la celebració de la patrona del cos de seguretat

Espot anuncia diàleg per fer els reglaments de la policia Espot, Rossell i Moreno han passat revista a la policia a la plaça del Poble Fernando Galindo

Actualitzada 24/05/2019 a les 17:08

Redacció Andorra la Vella

El cap de Govern ha remarcat avui la importància de mantenir el diàleg entre el ministeri i el cos de policia per desplegar els reglaments que reconeguin i regulin les especialitats dels cos en els actes de celebració de la patrona. Xavier Espot ha subratllat l'inici d'una nova etapa amb l'entrada del nou executiu i ha assegurat que amb el diàleg constant i l'escolta mútua es podrà desenvolupar la normativa pendent "amb encert".

Espot ha destacat que per mantenir la seguretat cal anar-se adaptant a les noves realitats i s'ha referit als nous àmbits d'actuació de la policia i els nous instruments que té el cos, com els convenis de cooperació amb França i Espanya, la Llei de seguretat ciutadana i la millora dels protocols d'atenció a les víctimes de conductes criminals. El cap de Govern ha presidit els actes de celebració de Santa Maria Auxiliadora a la plaça del Poble acompanyat del ministre de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell, que s'estrena en el primer acte públic des de que va assumir la cartera ahir a la tarda, i del director del cos, Jordi Moreno, que ha ressaltat que es compleixen 30 anys des de l'entrada de les primeres tres dones a la policia i que ara n'hi ha 24.

Jordi Moreno ha recordat que aquest any s'incorporen al cos 13 nous agents i que hi haurà promocions internes, alhora que ha incidit en els reptes que es plantegen per al cos amb la celebració de la reunió de ministres d'afers exteriors iberoamericans aquest any i amb la cimera de caps d'Estat del 2020. Esdeveniments per als quals ha demanat la col·laboració imprescindible dels cossos de seguretat dels països veïns.