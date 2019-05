El tresorer de la Federació de Futbol ingressa a la Comella

Josep Garcia s'ha presentat voluntàriament a declarar i la batlle ha dictat presó provisional

Actualitzada 23/05/2019 a les 18:11

Redacció Andorra la Vella

El tresorer de la Federació de Futbol, Josep Garcia, ha estat empresonat després de presentar-se voluntàriament a declarar a la Batllia per la presumpta implicació en l'operació Cautxú. Garcia restava a Navarra de vacances al moment de produir-se la detenció del president de la FAF, Víctor Santos, i del secretari general, Tomàs Gea, per la suposada apropiació de fons provenents dels ajuts de la UEFA i la FIFA. L'entrada a presó de Garcia s'afegeix a la de Gea que resta internat al centre penitenciari de manera provisional des del 9 de maig, mentre que Santos va quedar en llibertat amb càrrecs i poc després va presentar la dimissió com a màxim responsable de la FAF.