L’adjudicatària del casino denuncia ser víctima d’una campanya difamatòria i hi situa darrere fins a tres grups “que aspiraven a obtenir la llicència”

L’adjudicació del casino s’ha convertit en una batalla legal i no només per les accions interposades pel resultat del concurs i per la posterior nul·litat de la concessió. La guanyadora inicial, Jocs SA, va anunciar ahir accions legals per la que considera que ha estat una campanya de difamació orquestrada, en part, per almenys alguns dels rivals en la cursa per obtenir el complex de joc. A través d’un comunicat, la societat va recordar que ja s’han endegat “diversos processos judicials contra dos mitjans digitals” –OK Diario i La Valira, que van publicar que es va pagar al ja excap

#1 clara

(22/05/19 07:24)