Si no pagues, no entres

Detingut per canviar el pany del pis de l’inquilí que no li pagava el lloguer

La relació entre propietari i llogater no sempre és fàcil. Sovint, sorgeixen tensions derivades de desacords per reformes i reparacions, ús de l’immoble i, de vegades, impagaments. Aquest va ser precisament el desencadenant d’un conflicte dijous passat a Sant Julià de Lòria, quan la policia va detenir un home resident de 47 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la intimitat i inviolabilitat del domicili. Segons va informar el cos de policia en el balanç de detencions efectuades durant la setmana passada, els agents van ser requerits en un domicili lauredià pel llogater de l’immoble perquè aquest no podia

#3 Mon al revés

(21/05/19 09:04)



#2 Pere

(21/05/19 08:08)



#1 Toni

(21/05/19 07:31)