El cònsol d’Ordino recorda al massanenc que el va avisar fa tres setmanes de la ruptura i diu que si no fos per Saetde, Vallnord hauria desaparegut l’any passat

El cònsol major d’Ordino, Josep Àngel Mortés, ha respost amb contundència a les paraules del seu homòleg massanenc, David Baró, i ha explicat que Vallnord no es va trencar l’any passat perquè estaven en plenes negociacions amb Saetde per la compra d’Ordino Arcalís. “El que ha passat no pot sorprendre ningú perquè malgrat que ha sortit ara, la veritat és que ja s’hauria d’haver fet l’any passat. Si no estiguéssim treballant en la compravenda de Secnoa, ja s’hauria trencat l’any passat, per tant, tampoc no es pot dir que Viladomat s’ha carregat Vallnord.” En aquest sentit, no amaga que no

