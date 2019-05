La cinquena edició de la Marató de donants de sang, organitzada per la Creu Roja Andorrana i el Banc de Sang i Teixits de Catalunya, va registrar el rècord de donacions de totes les que s’han fet fins ara i es va arribar a la xifra de 565 donacions, de les quals 502 van ser efectives i 63 censades com a oferiment. En comparació a l’any passat, hi ha hagut més de 50 noves donacions.