L’exministra va ser gravada amb Gea per arreglar una adjudicació directa

La fiscalia s’ha querellat contra l’ara ja exministra de Cultura i Esports Olga Gelabert sobre la base d’una conversa gravada amb el secretari de la Federació Andor­rana de Futbol, Tomàs Gea, en què estaven pactant trossejar una concessió pública en diferents parts per poder-la convertir en adjudicació directa. La conversa va ser gravada dins del marc de l’operació Cautxú per la qual Gea es troba empresonat, en què se l’acusa d’apropiació indeguda, administració deslleial i frau en les cotitzacions a la CASS. La policia estava investigant Gea i tenia punxat el seu telèfon. Per aquest motiu es va enregistrar la

