CC cedeix la seva presidència de les comissions a DA

Carles Enseñat i Mònica Bonell, han exposat al Consell General els consellers demòcrates que formaran part de les comissions

Actualitzada 21/05/2019 a les 14:04

Redacció Andorra la Vella

El president i la presidenta del Grup Parlamentari Demòcrata, Carles Enseñat i Mònica Bonell, han explicat al Consell General que "ens agraden molt els noms proposats per L'A i CC per al nou govern, ja que són gent molt vàlua i capacitada". A més, DA ha presentat els consellers que formaran part de la Comissió Permanent, les delegacions internacionals del Consell General i les diferents comissions legislatives, entre els quals hi entren Justo Ruiz, Berna Coma i Joan Carles Ramos.

Enseñat ha explicat que DA tindrà quatre presidències i tres vicepresidències a les Comissions legislatives, gràcies a que "vam arribar a un acord amb Ciutadans Compromesos perquè la seva presidència i vicepresidència que ostentaven passava a ser nostre i nosaltres en tot cas cediríem una de les vicepresidències que teníem a CC". El repartiment amb els altres partits és: al PS li toquen dues presidències i dues vicepresidències, Liberals una i una i Terceravia, també, una i una. Respecte el timing per assumir el càrrec dels consellers que s'incorporen, el president del GPD ha indicat que serà "la setmana que ve o l’altre".

El president del GPD ha valorat la composició del Govern destacant "la mescla de ministres amb experiència, ministres que canvien de cartera i una sèrie de gent nova que aporten frescor". Mònica Bonell també s'ha referit al nou govern indicant que "ens hem de felicitar per fer-ne un de paritari de manera natural, que és el que defensem a Demòcrates".