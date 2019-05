Comerciants i hotelers afirmen que el poble segueix amb una minsa ocupació i que són pocs els clients que hi pugen

Els comerciants i els hotelers del Pas de la Casa segueixen preocupats per la situació que travessa el poble un cop comprovat que la reobertura de l’accés amb França no ha significat una millora exponencial de la situació com ells preveien. Sí que reconeixen que hi ha més gent que abans però que això no es transforma en més vendes i, a més, el mal temps no els ha ajudat a recuperar part del client francès, del qual majoritàriament viuen. “Ha estat un cap de setmana molt fluixet. Teníem les expectatives molt altes però per diferents circumstàncies, les coses no