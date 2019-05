Entrega de diplomes per formació sobre seguretat

Actualitzada 20/05/2019 a les 06:40

El Cos de Policia va lliurar els diplomes de la formació Actuacions Operatives en Seguretat Ciutadana. El curs va tenir com a objectiu proporcionar als membres del Grup de Suport de Manteniment de l’Ordre les eines i els coneixements necessaris per intervenir com a equips operatius en esdeveniments rellevants per la seva afluència de persones o importància.