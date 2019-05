Detinguda una parella jove per agredir-se mútuament

Els agents van detenir un home resident de 47 anys, propietari d'un pis a Sant Julià, per canviar els panys de les portes arran d'una desavinença econòmica amb el llogater

Actualitzada 20/05/2019 a les 12:46

Redacció Andorra la Vella

La policia va detenir, fa tot just una setmana, una parella jove de residents de 23 i 24 anys per una baralla. Els agents van ser requerits en un domicili particular a Encamp a les 15.00 hores a causa d'una agressió mútua arran d'una desavinença dels joves. Dijous a la nit els agents van detenir un home resident de 47 anys per un delicte contra la intimitat i inviolabilitat del domicili. Van ser requerits en un domicili de Sant Julià de Lòria perquè el llogater d'un domicili no podia accedir al mateix. El propietari de l'immoble i l'inquilí haurien tingut desavinences de caire econòmic i el primer hauria canviat els panys de les portes sense el consentiment del segon.

La policia va detenir dimecres passat a les 20.15 hores un home resident de 58 anys que havia tingut un accident, provocant danys materials. En realitzar-li la prova d'alcoholèmia, l'home va donar positiu amb una taxa de 2,87 grams d'alcohol per litre de sang. L'endemà els agents van detenir en un control rutinari un home resident de 62 anys amb una taxa de 2,05 grams d'alcohol per litre de sang.

Aquest cap de setmana han detingut dues persones per possessió de drogues a controls efectuats en aparcaments exteriors de locals d'oci d'Andorra la Vella. Dissabte a les 01:34 hores, la policia va detenir un home resident de 20 anys per portar 2,1 grams de cocaïna i l'endemà a les 2.40 hores un home resident de 22 anys en possessió de 0,6 grams de la mateixa substància.

