Eden Springs interposa dues demandes de tres milions al comú i al Govern

Eden Springs, l’empresa que distribuïa l’aigua d’Arinsal en centres de treball catalans quan es va produir una intoxicació que va afectar centenars de persones, reclama una indemnització de tres milions d’euros al comú de la Massana en la demanda que la Batllia va admetre a tràmit aquesta setmana. Tal com va explicar ahir el cònsol major de la parròquia, David Baró, a la denúncia, la companyia argumenta “despeses i perjudicis” tant per part del comú com del Govern, per això també n’han presentat una segona contra l’executiu, en la qual reclamen la mateixa quantitat, segons va afirmar Baró. “Ells van

#3 Pere

(18/05/19 16:32)



#2 Río revuelto... Ganancia de....?

(18/05/19 10:48)



#1 H2 O

(18/05/19 09:14)