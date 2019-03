Un grup d’estudiants del Lycée Comte de Foix, creadors de la iniciativa Fridays For Future Andorra, organitzen una protesta divendres

Un grup de joves pertanyents al moviment Fridays For Future Andorra organitzarà una concentració pacífica, divendres vinent a la plaça del Consell General d’Andorra la Vella, amb l’objectiu de demanar a tots els partits polítics que les futures mesures preses estiguin encarades a la protecció del medi ambient. La protesta, que coincideix amb la celebració del Dia mundial de l’aigua, tindrà lloc entre les onze i dos quarts de dues del migdia i hi està convidat tothom, tal com van assenyalar ahir tres dels portaveu. El moviment andorrà va néixer fa una setmana arran de les manifestacions que estudiants de