El sindicat de taxistes serà una branca de l'USdA

Els integrants del grup esperen que associar-se els serveixi per tenir més veu a les reivindicacions

Els taxistes del país crearan un sindicat i ho faran sota el paraigua de la Unió Sindical d’Andorra (USdA). Així ho expliquen fonts de l’Associació de Taxistes Inter­urbans (ATI), l’ens impulsor del projecte, que destaquen la necessitat de constituir-se “com a sindicat perquè com a associació no ens fan cas”. “A veure si com a sindicat tenim una mica més de pes i ens escolten millor”, afirmen. Respecte a la voluntat de fer-ho sota l’empara de l’USdA, les mateixes fonts apunten que la idea de ser “una branca de la Unió Sindical” respon a l’objectiu de guanyar força i fomentar