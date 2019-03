Crèdit Andorrà es querella contra l'antic CEO de Banco Alcalá

Les acusacions contra Frank Martínez són per suposats delictes d'administració deslleial, estafa i descobriment de secrets empresarials

Actualitzada 19/03/2019 a les 14:01

Redacció Andorra la Vella

Crèdit Andorrà ha presentat una querella a Barcelona contra Frank Martínez, conseller delegat de Banco Alcalá entre 2011 i 2017 i exdirector de l'àrea de banca privada per a Europa de Crèdit Andorrà, segons ha confirmat l'entitat. Les acusacions contra l'antic CEO són pels suposats delictes d'administración deslleial, estafa i descobriment de secrets empresarials contra Martínez i també s'estenen a Héctor Mora, exresponsable de Catalunya i Balears.

Banco Alcalá és propietat en un 85% de Crèdit Andorrà i la causa judicial s'inicia perquè l'entitat considera que els dos executius abans de deixar de treballar per al banc haurien fet gestions per intentar captar clients.