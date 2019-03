Hi ha Andrés Sanguinetti, Pablo Laplana, Xavier Mayol, Joan Cejudo i Isabel Camino

El fiscal Rafael Vela que presideix l’equip conegut com a Javo Lavato que instrueix la trama de corrupció de la constructora brasilera Odebrecht al Perú ha decidit investigar onze executius que treballaven a Banca Privada d’Andorra (BPA) abans de la seva intervenció. Ho està fent per haver presumptament gestionat diners provinents de suborns. Entre els exgestors de Banca Privada d’Andorra que està investigant la fiscalia peruana hi ha quatre que estan processats al Principat en el cas Gao Ping, un judici que està ajornat a l’espera que es resolguin les recusacions contra els magistrats encarregats de la sala penal de