Els membres de l’ANC Andorra que s’hi han desplaçat, ho han fet pel seu compte

Unes trenta persones que viuen a Andorra s’han desplaçat des del Principat per assistir a la manifestació de caràcter independentista, convocada per l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) i secundada per la seva filial al país (ANC Andorra), que tindrà lloc al centre de Madrid avui, a partir de les sis de la tarda. La capçalera de la protesta sobiranista sortirà amb el lema “La autodeterminación no es delito. Democràcia és decidir”. La voluntat de l’organització és que sigui, com a mínim, tan exitosa com la que es va celebrar el passat 7 de desembre del 2017 a Brussel·les, quan quasi 45.000