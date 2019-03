Dimiteix la secretària del col·legi de lletrats en estar a favor de Silvestre

La secretària del Col·legi d’Advocats, Cristina Madrigal, ha dimitit de la junta en estar en desacord amb el fet que no s’hagi donat l’empara a Josep Anton Silvestre sobre la persecució que l’advocat denuncia després d’haver recusat onze batlles i magistrats relacionats amb el cas BPA. Madrigal era la veu discordant de la junta respecte a la decisió de no emparar l’actuació de Silvestre, ja que consideraven que seria donar suport a una forma d’actuar que ha bloquejat el sistema judicial andorrà fins al punt que el cas BPA va començar a jutjar-se el gener del 2018 i encara no