El Síndic qualifica de fundacional el moment del Principat

El Síndic General, Vicenç Mateu Zamora, durant el discurs d'avui en motiu del 26è aniversari de la Constitució

14/03/2019

Andorra la Vella

El Síndic General, Vicenç Mateu Zamora ha incidit en la importància de l'aprovació de la Constitució com a assumpció de la plena sobirania dels Andorrans i la fixació d'una estructura institucional pròpia de qualsevol estat modern, durant el discurs en motiu del 26è aniversari de la Constitució. Ha destacat la importància d'ampliar les bases sobre les quals s'havia sustentat el creixement i benestar del Principat per diversificar-lo i fer-lo sostenible i més respectuós amb el medi ambient. Un moment el que estem vivint que ha qualificat de fundacional, perquè "amb la perspectiva d'un proper acord d'associació amb la Unió Europea deixem enrere el tradicional replegament d'Andorra. Com a responsables polítics, tenim el deure de mirar més enllà de la simple immediatesa, d'alçar la mirada i de pensar en les generacions futures i les oportunitats que els volem deixar".

Vicenç Mateu ha fet incisió en què, legislatura rere legislatura, el Consell sigui cada vegada més representatiu i divers de la riquesa social d'Andorra i ha destacat la importància del procés de transformació del model econòmic, que passa per l'acord d'associació amb la Unió Europea.