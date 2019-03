Demanen quatre mesos condicionals per a un home que va pegar el seu gos

L’animal va ser atropellat posteriorment per un vehicle mentre intentava fugir de l’amo

El ministeri fiscal demana quatre mesos de presó condicionals per a un home que va propinar diversos cops i va llançar a terra el seu gos a l’avinguda d’Enclar el juliol de l’any 2017. L’acusat podria enfrontar-se també a una multa de 3.000 euros i una inhabilitació per realitzar feines amb animals o tenir permís de caça durant dos anys. Cal recordar que aquest va ser el primer detingut per maltractament animal després de la modificació del Codi Penal, que va passar a considerar delictes i no contravencions penals aquestes accions i que preveu penes de presó i multes per