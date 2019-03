La Guàrdia Civil comissa 20 lingots d'or a la duana de la Farga de Moles

L'home va mostrar un amagatall del vehicle amb un lingot, però els agents, sospitant de l'existència de més, van realitzar un escorcoll exhaustiu i en van trobar 19 més

Actualitzada 11/03/2019 a les 17:53

Redacció Andorra la Vella

L'Agència Tributària amb efectius de la guàrdia civil del Resguard Fiscal va detenir un home el passat 9 de març amb 20 lingots d'or valorats en 258.401€. Un vehicle provinent d'Andorra accedia a la duana de la Farga de Moles pel carril verd, manifestant que no tenia res a declarar, segons un comunicat de l'Agència Tributària. Els agents, després de comprovar el vehicle, van observar com el conductor portava un tiquet de compra que superava el valor del material trobat al maleter. L'home, de 55 anys i nacionalitat espanyola, després d'explicar que es tractava d'un lingot d'or amagat a l'interior del filtre de partícules del vehicle, va mostrar als agents l'amagatall. Després de la troballa, i sospitant que hi pogués haver més, els agents van escorcollar més exhaustivament el vehicle, localitzant 19 lingots més de 250g cadascun embolicats en quatre paquets. Un cop verificada la quantitat dels lingots comissats pels agents a les dependències de l'Agència Tributària, i en presència de l'oficial de viatgers d'aquesta, es va procedir a instruir diligències per delicte de contraban, quedant detingut l'autor, el gènere comissat i el vehicle intervingut.

El detingut ha quedat en llibertat provisional després de passar a disposició judicial el diumenge i tant el material com el vehicle han quedat a la duana a disposició de l'autoritat judicial corresponent.