Al voltant de 300 persones es van concentrar a una plaça Guillemó plena on es van reivindicar els drets de les dones

L’avortament lliure va ser la principal reclamació que les associacions feministes del país van fer ahir durant els actes de celebració de la jornada del Dia Internacional de la Dona Treballadora. La presidenta de Stop Violències, Vanesa M. Cortés, va considerar que els polítics “ens haurien de poder donar les eines per a poder ser tutelades per nosaltres mateixes”. “És indignant”, va etzibar, i es va preguntar “com és que les dones andorranes van a avortar a Catalunya a hospitals públics si no hi ha convenis”, en referència a la proposta que ha fet Demòcrates de crear un servei perquè