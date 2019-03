Fenoll veu necessari treballar per eliminar l'escletxa salarial

Unes 150 persones se sumen a l’aturada de Govern per commemorar el 8-M

La secretària d’Estat d’Afers Socials i Ocupació, Ester Fenoll, va posar de manifest la necessitat de seguir treballant fent tasques de conscienciació i pedagogia per, com a exemple, eliminar l’escletxa existent entre homes i dones, que Fenoll xifra en un 20%. “Hem de seguir treballant cap aquí”, va explicar la secretària d’Estat, que va detallar que el problema no rau en la diferència de salari entre homes i dones en un mateix lloc de treball, sinó la dificultat de trobar presència femenina als llocs de feina de més responsabilitat. “Al sistema financer hi ha tasques de decisió als consells d’administració