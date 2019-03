Stop Violències denunciarà a la policia les gravacions

Vanessa M. Cortés va assenyalar que han identificat qui seria un dels responsables i que les gravacions demostren que és tot un grup el que hi participa

Dolors Moreno Andorra la Vella

Stop Violències ha decidit finalment portar a la policia les gravacions masclistes perquè se n’investigui l’origen i es prenguin mesures contra l’autor o autors. La presidenta de l’entitat, Vanessa M. Cortés, va assenyalar que des de diferents àmbits han identificat qui seria un dels responsables i que les gravacions demostren que és tot un grup el que hi participa i que “es van passant el telèfon”, però que en tot cas haurà de ser la policia que determini les responsabilitats. L’entitat ha decidit formalitzar una denúncia perquè considera que els fets són prou greus i, a més, els àudios també ataquen Stop Violències, malgrat que la presidenta va insistir que la qüestió no només pot acabar amb un càstig punitiu, sinó que cal reflexionar sobre la necessitat de conscienciació. “Hi ha un problema de masclisme, la misogínia queda reflectida”, va lamentar. Cortés va recordar que és el segon atac que reben com a entitat en menys d’un any, referint-se a l’incident del Roser d’Ordino de l’any passat, quan els van trencar una taula que havien muntat per donar informació i conscienciar contra l’assetjament a les dones. Cortés va indicar que després de fer públics els àudios “ningú no ens ha demanat perdó, cap dels agressors s’ha posat en contacte” amb el col·lectiu, i va lamentar que se n’hagi arribat a qüestionar l’autenticitat. Aquest és un dels motius pels quals finalment han decidit portar els fets a les autoritats. Stop Violències està oberta a parlar amb la comissió de festes d’Encamp, que es va desmarcar i condemnar els àudios, però els va recordar que com a organitzadors de la celebració i juntament amb el comú d’Encamp tenen un paper a fer davant aquestes situacions perquè “el que passa a casa meva és responsabilitat meva”.