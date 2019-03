Stop Violències difon el contingut d’uns àudios amb insults greus contra les dones que també apunten cap a l’entitat

Stop Violències va denunciar ahir a través del compte de Twitter unes gravacions de contingut masclista que s’han difós via WhatsApp i que van arribar fins a l’entitat, que també en surt esquitxada. En els àudios se senten greus insults envers les dones: “Només serviu per rentar roba, desgraciades de merda”, “dais más asco que el presupuesto de Gatzara para el Carnaval de Encamp” o “sois mujeres, ahh no, que no sois nada” són alguns dels extractes que l’entitat feminista va fer públics i que es reprodueixen en aquesta pàgina. Missatges que, a més, interpel·len l’entitat perquè usen el seu