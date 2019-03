Progressistes-SDP inclourà al programa l'augment del salari mínim fins als 1.266 euros

Progressistes-SDP va exposar ahir les propostes que portarà al programa electoral per millorar les condicions laborals dels treballadors, entre les quals es troba apujar el salari mínim interprofessional fins als 1.266 euros. El candidat de la formació progressista, Josep Roig, així ho va anunciar, juntament amb d’altres propostes, com fomentar la contractació indefinida al sector privat o derogar les retallades incloses a la reforma laboral, com ara l’abaratiment de l’acomiadament. També van manifestar el suport a la manifestació del Dia de la dona, el 8 de març, promoguda per Stop Violències. “Hi serem presents”, va exposar Roig, que va manifestar