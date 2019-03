El Govern aprova el Registre de voluntats anticipades

L'organisme servirà per a que els sanitaris puguin accedir al document de desitjos d'una persona que no estigui en condicions de poder expressar-se

Actualitzada 06/03/2019 a les 19:06

Redacció Andorra la Vella

El Consell de ministres ha aprovat el reglament que regula el funcionament del Registre Nacional de Voluntats Anticipades i que entrarà en vifor el 13 de maig. El primer pas que cal dur a terme per iniciar el procediment és realitzar un document (DVA), que serveix com a l'eina per donar a conèixer els desitjos i voluntats de la persona perquè, en un futur, davant de determinades situacions sanitàries en què no estigui en condicions de poder expressar la seva voluntat, els professionals sanitaris que l'assisteixin puguin tenir-los en compte i aplicar-los en la mesura que sigui possible. Així, es poden determinar instruccions sobre no allargar la vida de manera artificial, donar òrgans, o no rebre tractaments de suport ni teràpies que ja no siguin útils per pal·liar el dolor i el patiment. Aquest tràmit s'ha de realitzar per escrit, davant de tres testimonis que han de ser majors d'edats, i dos d'ells no poden ser parents fins a segon grau ni familiars, ni poden estar vinculats per relació patrimonial amb l'atorgant. El següent pas és que el document arribi al Registre nacional de voluntats anticipades i s'introdueixi en la història clínica compartida, per a informar els sanitaris en cas de necessitar-la. Tanmateix, el procediment es pot fer davant notari. Cal destacar que les voluntats anticipades no es poden aplicar en cas de ser contràries a l'ordenament jurídic o a la bona pràctica clínica.