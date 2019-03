Els socialdemòcrates han obert un compte bancari perquè militants i simpatitzants puguin col·laborar amb el funcionament del partit

El Partit Socialdemòcrata (PS) ha iniciat una campanya de donacions individuals per aconseguir finançament, tal com es va anunciar ahir des del mateix partit, que va manifestar que l’objectiu d’aquesta campanya és poder tirar endavant el projecte que defensa la formació liderada per Pere López. Aquest mètode de finançament està regulat per la Llei de partits polítics, que obliga que les donacions rebudes per les formacions polítiques hagin de ser degudament registrades, efectuades per persones físiques, que siguin públiques i en cap cas hagin de ser superiors als 6.000 euros per persona i any.

El secretari d’organització del PS, Carles Sànchez,