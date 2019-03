Crèdit Andorrà és nomenat millor banc del país en banca privada i responsabilitat social

La revista Global Banking & Finance Review ha reconegut per setè any consecutiu Crèdit Andor­rà com a millor banc d’Andorra en banca privada 2019. L’entitat també ha guanyat el premi al millor banc en RSC 2019 al Principat, que l’entitat rep per cinquè any per la seva política de responsabilitat social. La publicació financera atorga aquests premis en reconeixement a les compa­nyies que destaquen en àrees relacionades amb l’experiència i l’excel·lència dins del món financer, amb un èmfasi especial en la innovació, les fites assolides, l’estratègia i els “canvis inspiracionals”. Els guardons també avalen l’aposta ferma per ser pioners en