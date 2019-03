El ministre de Finances indica que si calen, els òrgans supervisors les poden controlar

El ministre de Finances en funcions, Jordi Cinca, assegura que la plaça financera “està preparada” per assumir un hipotètic cas de fusions entre entitats bancàries, ja que disposa d’un marc regulador homologat amb la resta de països de la Unió Europea i perquè disposa d’unes entitats de supervisió, com l’Autoritat Financera Andorrana (AFA), que ho vigilarien. “Estem preparats per abordar un escenari o altre i tenim una regulació equivalent a la de la resta de països d’Europa. [...] En el cas que se’n fes alguna, el mateix supervisor demanaria els plans de contingència per abordar hipotètiques reduccions de personal, però

#1 Mario Draghi

(06/03/19 08:25)