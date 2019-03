El grup francès, juntament amb Lleure 3D, defensa que el plec de bases avala que el segon al concurs es faci amb la llicència

Nou episodi en la batalla per obtenir la concessió del futur casino del Principat. Tal com va avançar el Diari, després que el Govern denegués la llicència al guanyador del concurs, Jocs SA, el grup francès Barrière i l’empresa andorrana Lleure 3D, que anaven de bracet, reclamen ara obtenir l’explotació del casino en qualitat de segons classificats. Per aquest motiu, l’advocat de Lleure 3D, Benjamí Pujol, va reconèixer ahir que el 27 de febrer passat el grup va sol·licitar al Consell Regulador Andorrà del Joc (CRAJ) rebre l’adjudicació del concurs. Segons Pujol, “el plec de bases del concurs obliga el