La policia alerta d'una onada de robatoris a despatxos, oficines i domicilis

Els lladres han sostret dues armes de foc en un dels furts, que han afectat el nucli urbà d'Andorra la Vella i Escaldes i Sant Julià

Detingut un turista per destrossar un cotxe de la policia La policia ha reforçat les rondes de vigilància per l'onada de robatoris Fernando Galindo

Actualitzada 05/03/2019 a les 19:00

Redacció Andorra la Vella

La policia ha hagut d'actuar en una desena de furts amb força que s'han produït els darrers dies en despatxos professionals i oficines del nucli urbà d'Andorra la Vella i Escaldes i en dos robatoris en domicilis de Sant Julià de Lòria, segons ha fet públic en un comunicat. El cos de seguretat destaca que els lladres s'han emportat dues armes de foc en una de les actuacions i alerta que tots els fets delictius s'estan investigant i que "s'han reforçat les rondes de vigilància en les zones més sensibles de les parròquies centrals" i demana que se'ls avisi de qualsevol actitud sospitosa que es pugui veure.

Els furts han afectat també dos habitatges lauredian que segons la policia hauria comès una dona que "en primer lloc verifica si hi ha algú al comicili i posteriorment, si està buit, força la porta per accedir a l'interior i sostreure objectes de valor", s'assenyala al comunicat. I especifiquen que tot i que l'operativa sigui diferent en tots els casos es tracta de forçar la porta "evitant posar-se en contacte amb ningú".

El cos d'ordre davant aquesta onada de robatori recomana els ciutadans prendre totes les mesures possibles per garantir la seguretat i remarca que "és important, sobretot, tancar correctament les portes del domicili, donant una volta de clau".