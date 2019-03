L’empresari havia presentat querelles contra la gestió a Cat Helicòpers i Heliand i la justícia les rebutja

i veu mala fe de Rebés per fer-les

Contumàcia: “Tenacitat a insistir en un error.” Aquesta és la definició que fa la justícia espanyola de les múltiples acusacions que l’empresari Antoni Rebés ha fet contra l’exdirector d’Heliand Jorge Barrigón, i que l’Audiència de Barcelona tomba totalment. No tan sols considera la justícia espanyola que no hi ha cap indici de delicte, sinó que creu que s’ha produït una “manipulació” per part de Rebés “del material obtingut al llarg de la investigació”. Les querelles de Rebés contra Barrigón a Espanya provenen de la relació que tenien a l’empresa Cat Helicòpters, que gestionava Bar­rigón, i de la qual Rebés era