Va ser traslladat a l’hospital de Sant Pau de Barcelona en helicòpter

Un home no resident de 27 anys es troba en estat greu després de patir un atropellament durant la mitjanit de dissabte a diumenge a Arinsal. El vianant, després de ser atès al lloc dels fets per part del SUM, va ser traslladat ràpidament a l’hospital Nostra Senyora de Meritxell on els metges el van estabilitzar, van avaluar el seu estat i, finalment, van resoldre que l’accidentat havia patit un traumatisme cranial. La gravetat de les ferides va fer necessari el trasllat imminent de l’accidentat en helicòpter a l’hospital de Sant Pau de Barcelona, un centre amb servei de neurocirurgia.

