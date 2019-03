Pla per frenar la calefacció elèctrica

Albert Moles assegura que es vol impedir el pas del gasoil a l’electricitat per la possibilitat que la xarxa acabi saturada només amb aquest servei

Forces Elèctriques d’Andorra (FEDA) té l’objectiu d’evitar que els usuaris facin el traspàs de sistemes per escalfar els habitatges basats en el gasoil a la calefacció elèctrica. El seu director general, Albert Moles, explica que “es vol frenar la passada de gasoil de calefacció cap a calefacció elèctrica”. En declaracions al Diari, el dirigent de la parapública lamenta que “aquests darrers anys per temes de preus, calderes, comunitats i molts factors diferents, estem veient com una part de la calor se’n va cap a la xarxa elèctrica”. Moles apunta que la volutat de FEDA és atreure els seus usuaris cap