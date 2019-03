S’havien previst sis concerts en tres caps de setmana de finals de maig i principis de juny

El ministeri de Turisme ha descartat definitivament la celebració del festival de música de primavera que havia de celebrar-se entre els darrers caps de setmana de maig i els primer de juny, coincidint amb la temporada baixa. La cancel·lació del projecte, segons va explicar Francesc Camp, ha arribat per la retirada d’un dels patrocinadors privats principals. La marxa enrere d’una de les empreses andorranes que promocionava econòmicament l’event significava, per evitar que l’Estat hagués de posar més capital, que el format s’havia de reduir i Turisme ha considerat que no era adient perquè es perdia el format de festival. La