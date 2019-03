Els Verds denuncien que Naudí va vetar Braganza

Els Verds d'Andorra van denunciar que Ciutadans Compromesos els van vetar per incorporar la candidata del partit a la llista de CC a la Massana, Patrícia Bragança, perquè ocupès el número tres de la llista territorial com a primer suplent. Isabel Lozano, copresidenta del partit, va manifestar en declaracions al Diari que va ser Carles Naudí qui va rebutjar aquesta opció. I com a contraproposta se li oferia el número quatre i que fos també advocada del grup parlamentari. Per a Lozano estava clar que Braganza és una advocada “preparada per fer la feina de consellera” però “ens han vetat”.