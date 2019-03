La societat que va acollir la prova del 2018 no va pagar i per això es va cancel·lar l’edició del 2019

World Padel Tour (WPT) va cancel·lar la presència a Andorra aquest any pel deute que va quedar pendent de l’edició de l’any passat. L’organisme està a punt de presentar als jutjats de Madrid una demanda per incompliment de contracte contra Principàdel per un import d’uns 200.000 euros, que seria la quantitat que no es va satisfer. Principàdel, segons va explicar el director general de World Padel Tour Mario Hernando, tenia un contracte signat per tres anys perquè Andorra acollís la prova del circuit professional. La primera edició, la del 2017, ja va tenir alguns problemes econòmics, però finalment el difunt