DA canvia el logo i potencia la marca de 'demòcrates' durant la campanya electoral

A les portes de les eleccions nacionals, DA ha decidit canviar el seu logo per actualitzar i modernitzar la seva imatge. La formació que als comicis del pròxim 7 d’abril estarà liderada per Xavier Espot ha canviat la tonalitat del color taronja i ha incorporat el blau turquesa a la part inferior del logotip. A més, la imatge incorpora amb lletres blanques la marca demòcrates.

El secretari general del partit, Esteve Vidal, explica que “les eleccions són un bon moment per actualitzar la imatge”. “Els colors són més actuals”, diu Vidal, que comenta que el taronja ha passat a tenir una