La primera síndica?

Demòcrates per Andorra ja té decidit en cas de victòria qui ocuparà la presidència del Consell General, que després de 600 anys passaria a mans d’una dona. L’escollida és Roser Suñé, l’exministra d’Educació del Govern Martí i número dos de la llista que lidera Espot.

Una vegada coneguda la composició sencera de les llistes electorals comencen les especulacions sobre qui serà el nou síndic, sobretot pel que fa a les forces amb més possibilitats de sortir victorioses el 7 d’abril. Com és el cas de DA. Tot i que si s’arriba a aquesta conjuntura no hi haurà lloc per als dubtes. La cadira de síndic general ja té nom i cognoms assignats. I no són de síndic, sinó de síndica: Roser Suñé Pascuet, la número dos de la candidatura nacional és l’escollida pels demòcrates.

L’exministra d’Educació del primer Govern de Martí (2011-2015) i actual secretària d’organització