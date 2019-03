L’àrea de traumatologia de l’hospital ha estat patint un col·lapse els darrers dies a causa d’una acumulació d’accidents d’esquí, majoritàriament amb fractures. L’allau de ferits a les pistes ha desestabilitzat el servei, segons va explicar el director assistencial, Joan Martínez Benazet, però no s’ha produït un moment crític. L’únic afectació directa ha estat la suspensió d’una intervenció que estava programada i que es va haver de cancel·lar perquè hi havia altres urgències.

L’hospital també s’ha trobat amb un problema amb set pacients estrangers que havien de ser traslladats, però les asseguradores que suposadament els donaven cobertura no els estaven acceptant. Aquesta