La investigació, traslladada al ministeri de Salut, confirma les consultes irregulars

Una administrativa de l’hospital hauria consultat de forma irregular l’expedient d’una familiar de manera reiterada des del 2011 i el centre ha trobat la traçabilitat de les visites indegudes. La constatació ha arribat per la investigació oberta arran que una pacient va alertar que la seva família tenia coneixement d’informació mèdica que ella no havia explicat i que sospitava d’una familiar que treballa en la secció administrativa del Nostra Senyora de Meritxell. El dossier va ser entregat al ministeri de Salut, segons van indicar fonts properes a l’executiu, que és l’encarregat d’iniciar el procediment per establir els fets. La pacient

