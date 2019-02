El Consell Superior de la Justícia reclama un augment de la plantilla per estar preparat en casos que les recusacions puguin aturar les vistes

Després d’un nombre incomptable de procediments de recusacions a batlles i magistrats, l’advocat Josep Anton Silvestre va aconseguir que s’acceptés apartar el president de Corts, Josep Maria Pijuan, del cas BPA, en què ell defensa Pablo Laplana, Xavier Mayol i els dos germans Rivero. En espera que es resolgui la composició del tribunal, l’aturada del judici és total. Precisament per aquest motiu, des del Consell Superior de la Justícia (CSJ) es demanen més recursos per evitar el bloqueig judicial i poder celebrar vistes si hi ha més recusacions. El president, Enric Casadevall, va recordar ahir que “a data d’avui només