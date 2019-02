La suma de PS i L'A amenaça els 'taronja'

DA, que exhibeix múscul amb Torres i Martisella, destaca les inversions realitzades

La parròquia d’Encamp és una de les circumscripcions que la coalició del PS i L’A té entre cella i cella per intentar desbancar els demòcrates, que el 2011 i el 2015 es van emportar els dos consellers generals en joc. La força d’Acord espera que la suma de vots entre les dues formacions (el 2015 entre tots dos van obtenir el 54% dels vots) permeti recuperar un feu que havia sigut tradicionalment socialdemòcrata fins a la irrupció dels taronja, que per defensar-se d’un possible desgast al capdavant de l’executiu exhibiran múscul al tiquet, que estarà format pel ministre d’Ordenament Territorial

