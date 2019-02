Les set candidatures nacionals i les vint-i-quatre territorials suposen un escenari electoral nou

El tancament de llistes ha confirmat els especials condicionants d’unes eleccions en què la multiplicitat de candidatures posarà a prova el sistema. Esdeveniments clàssics com el debat electoral o els actes de campanya es veuran sotmesos a una prova d’estrès davant set llistes nacionals i vint-i-quatre de parroquials. La coalició liberalsocialdemòcrata, amb la marca d’Acord, és l’única que tindrà representació als set territoris; mentre que els demòcrates hi seran a sis; terceravia, a cinc; SDP, a quatre; mentre que Andorra Sobirana en té una. I fora dels partits amb llista nacional hi haurà una candidatura a la Massana de Ciutadans