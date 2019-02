Cara a cara entre PS-L'A i Ciutadans Compromesos

La Massana és l’única parròquia on només concorren dues llistes

Finalment, la Massana serà l’escenari d’un cara a cara entre Ciutadans Compromesos i l’aliança entre el PS i L’A, sota el nom d’Acord. El tàndem compromès de Carles Naudi i Raül Ferré s’haurà de batre contra Judith Pallarés i Vicenç Alay. Els caps de llista de les dues formacions van donar ahir el tret de sortida de la cursa electoral i des de les files de CC, Naudi va desitjar una contesa “neta” amb un “debat realment polític”. L’ex-consellera liberal, per la seva part, va inclinar-se per remarcar la seva “il·lusió” de defensar el projecte social-liberal a la parròquia. No