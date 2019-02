La formació de Josep Pintat assegura que no fan llista a la Massana perquè "se sent representada" i tampoc no hi són a Canillo

Terceravia presenta cinc candidatures territorials Albert Pintat i Joan Gabriel han presentat la llista nacional Fernando Galindo

Actualitzada 26/02/2019 a les 14:04

Redacció Andorra la Vella

Terceravia fa llistes territorials a Ordino, Encamp, Andorra la Vella, Sant Julià i Escaldes-Engordany i no es presenta a la Massana ni a Canillo. La formació explica en un comunicat que no hi haurà candidatura massanenca perquè "se sent representada" amb la candidatura de Carles Naudi a la llista de Ciutadans Compromesos, "company durant els últims quatre anys al Consell General".

Olga Martínez i Ingrid Ruiz han estat els últims noms a confirmar-se com a candidates a Encamp, Emi Matarrodona i Joan-Antoni Préstamo formen la llista de la capital, Josep Majoral i Carine Montaner la de Sant Julià, Josep Pubill i França Riberaygua a Escaldes.



Albert Pintat i Joan Gabriel, presentadors

L'excap de Govern Albert Pintat i l'exsíndic massanenc Joan Gabriel han estat els presentadors de la candidatura de Josep Pintat com a cap de tercera via per a les eleccions del 7 d'abril. Els dos polítics han portat la documentació a Govern per formalitzar la llista de la formació en l'àmbit nacional.